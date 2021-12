Covid-19: Governo de Bolsonaro recusa pedir comprovativo de vacinação a estrangeiros

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, congratulou-se na terça-feira com a eleição como "personalidade do ano" pelos leitores da revista Time, dias antes de a publicação anunciar a sua escolha para 2021.

Com 24% dos 9 milhões de votos dos leitores da revista, que votaram pela Internet, o líder brasileiro de extrema-direita foi considerado a personalidade com maior influência em 2021, "para o melhor ou o pior", anunciou a Time, na terça-feira.

De acordo com a revista, Bolsonaro bateu o ex-Presidente norte-americano Donald Trump, o segundo mais votado pelos leitores, com 9% dos votos, e os profissionais de saúde que trabalham no combate à pandemia, que ficaram em terceiro lugar, com 6,3%.

Governo brasileiro não vai exigir comprovativo de vacinação

O Governo brasileiro não vai exigir comprovativo de vacinação a estrangeiros que entrem no país. Jair Bolsonaro voltou esta quarta-feira a atacar as vacinas e a criticar as medidas restritivas. O ministro da Saúde chegou até a dizer que "é melhor perder a vida do que a liberdade individual".

O Executivo recusou um pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que o país passe a pedir um comprovativo de vacinação a estrangeiros. A solução apresentada é pedir uma quarentena de cinco dias para quem não tem vacina, mas ainda não se sabe como será feito o controlo.

O Governo do Estado de São Paulo, cuja capital é a porta de entrada do país, vai passar a pedir a apresentação do comprovativo de vacina nos portos e aeroportos, fazendo-se valer de uma decisão de Supremo Tribunal Federal que dá autonomia aos governos locais para adotarem medidas de combate à pandemia.

