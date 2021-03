Portugal com mais 6 mortes e 309 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 6 mortes e 309 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.843 mortes e 820.716 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 28.024 casos, menos 155 em relação a domingo.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 623 doentes (menos 10 do que no domingo), o mais baixo desde 24 de setembro, dia em que estavam internadas 588 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 136 doentes, menos seis em relação a domingo, valor mais baixo desde 13 de outubro, dia em que estavam também internadas nestas unidades 132 pessoas.

Os dados indicam ainda que mais 458 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 775.849 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 15.625 contactos, mais 23 relativamente ao dia anterior.

Índice de transmissibilidade sobe para 0,94, incidência de novos casos desce para 70

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal continua a subir, situando-se hoje em 0,94, enquanto a incidência desceu para 70 novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

O Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, mais 0,01 em comparação com a última atualização, na sexta-feira, e de 0,93 quando considerado apenas o continente, também mais 0,01.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 70 casos por 100.000 habitantes (75,7 por 100.000 habitantes na sexta-feira) e nos 63,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (66,8 por 100.000 habitantes na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

O nível de risco em Portugal mantém-se no verde.

DADOS POR REGIÃO

Das 6 mortes registadas nas últimas 24 horas, 5 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 139 novas infeções, contabilizando-se até agora 311.051 casos e 7.125 mortos.

A região Norte tem 93 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 330.316 casos de infeção e 5.300 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 25 casos, acumulando-se 117.043 infeções e 2.998 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 16 casos, totalizando 29.068 infeções e 970 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 19 novos casos, somando 20.636 infeções e 353 mortos.

Na região Autónoma da Madeira foram registados 8 novos casos, contabilizando 8.558 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 9 novos casos, contabilizam 4.044 casos desde o início da pandemia e 29 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

Os casos confirmados hoje a nível nacional distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo do maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 371.754 homens e 448.679 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 283 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.841 eram homens e 8.002 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.104 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.573 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.498 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Escolas, pavilhões e centros de saúde de norte a sul receberam professores e funcionários ao longo do fim de semana. Só no sábado foram vacinadas 62 mil pessoas vacinadas num só dia, um número recorde.

Em maio serão administradas 100 mil vacinas por dia

O Secretário de Estado da Saúde afirmou este domingo que o ritmo de vacinação vai aumentar e que em maio espera que sejam administradas 100 mil vacinas por dia. Diogo Serras Lopes afirma que este fim de semana foram vacinados cerca de 60 mil professores e pessoal não docente.

