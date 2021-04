Portugal com mais 6 mortes e 566 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza este domingo mais seis mortes e 566 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.916 mortes e 827.494 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 25.960 casos, mais 150 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 466 doentes, o mesmo número que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 113 doentes, menos 6.

Os dados indicam ainda que mais 410 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 784.618 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 17.742 contactos, mais 335 relativamente ao dia anterior.



Em atualização.

Linha vermelha pode ser atingida daqui a dois meses

Portugal pode chegar aos 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes e atingir a linha vermelha daqui a dois meses, se continuar a progredir à taxa atual.

O segundo relatório de monitorização das linhas vermelhas foi publicado este sábado e, de acordo com as autoridades de saúde, o país regista por esta altura uma transmissão de moderada intensidade e uma reduzida pressão nos serviços de saúde.

O documento refere ainda que o R - o índice de transmissão - tem aumentado desde 10 de fevereiro. A região do Alentejo é a única onde este indicador apresenta valores inferiores a 1, estando nos 0,99.

Na nota é ainda deixado um alerta sobre o período pascal e o início do desconfinamento, que podem interferir na situação do país, com os reflexos a serem sentidos nas próximas semanas.

