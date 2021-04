Portugal com mais cinco mortes e 424 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta terça-feira mais cinco mortes e 424 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 831.645 casos e 16.951 mortes, estando esta terça-feira ativos 24.576 casos, menos 483 em relação ao dia anterior.

Esta terça-feira 429 doentes estão internados em enfermaria, menos 25 em relação a segunda-feira, e 113 em cuidados intensivos, mais um em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 902 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 790.118 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 1.043 relativamente a segunda-feira, totalizando agora 21.866.

Em atualização

Portugal deve atingir esta terça-feira a marca dos dois milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose de vacina contra a covid-19, adiantou esta segunda-feira a task force responsável pelo plano de vacinação.

"Estima-se que, até dia 20 de abril, se conseguirá atingir os dois milhões de pessoas vacinadas pelo menos com uma dose", pode ler-se numa nota de imprensa enviada à Lusa pela task force liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, na qual são também evidenciados os mais de 2,5 milhões de vacinas já administradas na população.

De acordo com os últimos números disponíveis, até às 23:59 de domingo tinham sido inoculadas com a primeira dose 1.933.854 pessoas, das quais 652.874 já tinham também recebido a segunda dose, perfazendo, assim, um total de 2.586.728 inoculações.

As vacinas contra a covid-19 não têm mais efeitos secundários do que outros medicamentos. Até agora, as reações adversas que surgiram são normais e as esperadas.

Há medicamentos muito usados no nosso quotidiano e com mais efeitos secundários.

O Ibuprofeno, comercializado há 50 anos, teve mais suspeitas de reações adversas nos últimos meses do que a vacina da Moderna, que é administrada em Portugal, desde janeiro. O mesmo acontece com o Paracetamol, que se vende sem receita médica.

Dos casos reportados ao Infarmed sobre as vacinas contra a covid-19, a maioria são leves, como febre, dores no corpo ou o braço inchado da injeção.

Em Portugal, foram referenciados cerca de seis casos de coágulos em vacinados, nenhum deles grave.

