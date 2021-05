Portugal com mais 4 mortes e 258 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais quatro mortes e 258 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.981 mortes e 837.715 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 22.833 casos, menos 523 em relação a segunda-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 296 doentes, menos 26 do que no dia anterior, número que não se verificava desde março do ano passado. Nos cuidados intensivos estão 87 doentes, menos três que no segunda-feira.

Os dados indicam ainda que mais 777 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 797.901 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.556 contactos, menos 443 relativamente ao dia anterior.

Em atualização.

A task force que coordena a vacinação contra a covid-19 garantiu que as perturbações de agendamento dos últimos dias "já estão identificadas", estimando que este processo misto funcione "sem problemas significativos" na próxima semana.

Em causa está a grande afluência de pessoas para receberem a vacina em alguns centros de vacinação, resultante de uma sobreposição de agendamentos, como aconteceu nos últimos dias em Sintra e em Coimbra, o que resultou em grandes ajuntamentos de utentes e, em alguns casos, em várias horas de espera para serem atendidos.

Segundo a task force, desde 23 de abril, dia em que entrou em funcionamento o portal destinado ao auto agendamento para a vacinação, cerca de 206 mil pessoas já se inscreveram para tomar a vacina contra a covid-19.

