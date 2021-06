Portugal com mais 3 mortes e 756 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 3 mortes e 756 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.068 mortes e 865.806 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 28.657 casos, mais 360 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 443 doentes, mais 38 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 97 doentes.

Os dados indicam ainda que mais 393 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 820.081 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 40.519 contactos, mais 1.629 relativamente ao dia anterior.

Mais de metade dos novos casos de infeção (484) continua a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se verificaram também as três mortes.

Portugal continental na zona vermelha da matriz de risco

A taxa de incidência nacional é de 119,3 casos de infeção por 100.000 habitantes. No continente é de 120,1.

O R(t) nacional é de 1,18, do continente é de 1,19.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

210 incumprimentos à proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 desta segunda-feira 210 situações de incumprimento à proibição de entrar e sair na Área Metropolitana de Lisboa (AML), segundo fonte da guarda.

A circulação de e para a AML, que estava proibida desde as 15:00 de sexta-feira na sequência da subida dos casos de covid-19 neste território, foi retomada às 06:00 desta segunda-feira.

A decisão de proibir as deslocações de e para a AML no fim de semana foi anunciada na quinta-feira pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros.

A proibição de circulação de e para a AML teve, contudo, 18 exceções entre as quais "motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".

Governo vai aprovar decreto-lei para certificado covid ser utilizado em Portugal

O Governo vai aprovar um decreto-lei na próxima reunião do Conselho de Ministros para que o certificado covid seja utilizado em Portugal. A informação foi avançada este domingo pelo comentador da SIC Luís Marques Mendes.

