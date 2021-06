Covid-19. Vacinação entre os 20 e os 29 anos arranca a meio de julho

Luís Marques Mendes falou este domingo, no habitual espaço de comentário, sobre as novidades do processo de vacinação contra a covid-19, em Portugal.

O comentador da SIC adianta que a fase de vacinação da faixa etária entre os 20 e os 29 anos vai começar a meio de julho. As autoridades estarão a preparar uma campanha de sensibilização para os mais jovens.

Uma fonte da task force confirmou este domingo a abertura da vacinação à população entre os 20 e os 29 anos "a partir de meados de julho".

Sobre a vacinação com a AstraZeneca, há 700 mil pessoas à espera da segunda dose desta vacina. Com a antecipação da segunda dose, vai demorar cerca de três semanas a vacinar estas 700 mil pessoas. A meio de julho este grupo terá a vacinação completa.

Luís Marques Mendes anuncia ainda um novo centro de vacinação em Lisboa e detalhes sobre a vacinação de imigrantes.