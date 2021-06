Portugal com mais uma morte e 1.496 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este domingo mais uma morte e 1.496 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.084 mortes e 874.547 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este domingo ativos 31.779, mais 1.020 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 477 doentes, menos 30 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 116 doentes, mais três.

Os dados indicam ainda que mais 475 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 825.684 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 49.320 contactos, mais 885 relativamente ao dia anterior.

TAXAS DE INCIDÊNCIA E TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional é de 137,5 casos de infeção por 100.000 habitantes, estando no continente a 138,7.

O R(t) - índice que mede o risco de transmissibilidade – encontra-se em 1,14 a nível nacional e 1,15 no continente.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

DADOS POR REGIÃO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizam-se até agora 337.228 casos e 7.254 mortes atribuídas à covid-19.

A região Norte tem hoje 227 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 344.826 casos e 5.363 mortes desde o início da pandemia, uma das quais nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 114 casos, acumulando-se 121.686 infeções e 3.027 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 35 casos, totalizando 30.885 infeções e 972 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 151 casos, acumulando-se 23.955 infeções e 365 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou sete casos, somando 9.887 infeções e 69 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje quatro novos casos e contabilizam 6.080 casos e 34 mortes desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 475.760 mulheres e 398.347 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 440 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.968 eram homens e 8.116 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.214 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.646 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.539 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Cuidados intensivos sob pressão. Administração de Saúde de Lisboa prevê transferir doentes

A região de Lisboa tinha, este sábado, 73 doentes covid internados em cuidados intensivos, o que representa 77% das camas dedicadas a doentes criticos infetados com Sars-Cov-2.

Preventivamente, e para não prejudicar os doentes não covid, a Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo prevê transferir doentes críticos para hospitais de outras regiões, nomeadamente Alentejo e Centro.

"Não queremos que a taxa ultrapasse os 85% e, profilaticamente, faremos transferências interregiões e a nível nacional", disse António Pais Martins, médico da Comissão de Acopanhamento de Medicina Intensiva.

Ainda existem camas vagas, mas a Administração de Saúde já contactou outras regiões para transferir doentes críticos por precaução. A ideia é evitar que seja necessário alocar mais serviços e meios de tratamento da covid-19, prejudicando outros doentes, como já aconteceu várias vezes desde o início da pandemia.

A maioria dos doentes nos cuidados intensivos tem entre os 40 e os 59 anos, o que contribui para uma recuperação mais rápida. Enquanto, em março, os doentes ficavam nos cuidados intensivos durante, pelo menos, três semanas, agora ficam entre 10 a 13 dias em média.

O número de pessoas com ventilação invasiva também é menor, um grande benefício para os doentes que não precisam de ficar em coma induzido.

Quanto às camas de enfermaria, estão ocupadas 221 das 336 camas que a região de Lisboa tem exclusivas para doentes infetados com novo coronavirus.

Variante Delta identificada em 85 países

A variante Delta, identificada em 85 países e responsável pelo aumento de infeções nos últimos dias, deverá ser dominante na Europa até ao final de agosto. Apesar da ameaça, há países com decisões contra-corrente, como é o caso de Espanha.

Em Espanha, este sábado foi o primeiro dia sem máscara obrigatória ao ar livre. Nas ruas, houve ainda muita gente que manteve as precauções.

Em território espanhol, estão a subir os números de infetados em seis regiões devido à variante Delta e às viagens de fim de ano de estudantes.

Por toda a Europa, as mesmas preocupações dominam a Alemanha e o Reino Unido. Os dois países estão a limitar as deslocações ao estrangeiro.

A leste, na Rússia, de nada valeu a obrigação de vacinação em catorze regiões. A nova estirpe está na origem do maior número de mortes e infeções dos últimos seis meses.

Na Austrália, e por causa da Delta, em Sydney e em todo o estado de Nova Gales do Sul, há confinamento decretado por duas semanas para mais de cinco milhões de pessoas.

No continente africano, a última variante conhecida é já responsável por uma terceira vaga da pandemia. A OMS lançou de novo um apelo mundial para ajudar na vacinação os países mais pobres.

Nos Estados Unidos, os últimos dados indicam a eficácia das vacinas. Em Los Angeles, 99 por cento dos óbitos por covid-19 desta semana foram registados entre não vacinados.

Links úteis