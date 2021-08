Portugal com mais 10 mortes e 2.581 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 10 mortes, incluindo uma criança com idade entre 0 e 9 anos, e 2.581 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há novamente uma redução no número de internamentos, pelo terceiro dia consecutivo.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 947 casos e a região Norte com 866 têm 70,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 10 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (2) na região Centro (3), no Algarve (1) e no Alentejo (1).

Relativamente às faixas etárias, o boletim revela que do total de mortes notificadas nas últimas 24 horas, sete tinham mais 80 anos, uma entre 70 e 79, uma entre 40 e 49 e uma entre 0 e 9 anos de idade.

O boletim da DGS revela que estão internados 898 doentes, menos 21 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 196 doentes, menos 8.

Os dados indicam ainda que mais 4.747 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 917.367 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 69.386 contactos, menos 923 relativamente ao dia anterior.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.422 mortes e 979.987 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 45.198 casos, menos 2.176 em relação a ontem.

Dados por região



A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 947 novas infeções, contabiliza até agora 382.878 casos e 7.436 mortos.

Na região Norte foram registadas 866 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 379.281 casos de infeção e 5.446 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 310 casos, acumulando-se 131.071 infeções e 3.051 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 143 casos, totalizando 34.292 infeções e 984 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim revela que foram registados 230 novos casos, acumulando-se 33.979 infeções e 395 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 38 novos casos, somando 10.772 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 47 novos casos contabilizando 7.714 casos e 38 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Dados por género e faixa etária

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 450.132 homens e 529.188 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 667 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9 146 eram homens e 8.276 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.399 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.725 com idades entre 70 e 79 anos, e 1.580 tinham entre 60 e 69 anos.

Quanto às infeções o boletim revela que do total de 979.987 pessoas infetadas desde o início da pandemia, 58.426 tinham entre 0 e 9 anos, 98.739 entre 10 e 19 anos, 152.985 entre 20 e 29 anos, 145.164 entre 30 e 39 anos, 160.824 entre 40 e 49 anos, 137.437 entre 50 e 59 anos, 93.238 entre 60 e 69 anos, 59.882 entre 70 e 79 anos e 72.630 com mais de 80 anos.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional é de 376,9 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 384,5 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente está em 0,92.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Um surto no Lar da Misericórdia de Proença-a-Nova já provocou perto de 130 infetados e uma vítima mortal. Foi detetado no início da semana entre uma população residente que havia sido vacinada em fevereiro.



Ao surto, detectado na testagem de rotina de segunda-feira, apenas escaparam 13 idosos e pouco mais de 60 colaboradores da Misericórdia de Proença-a-Nova, todos vacinados desde fevereiro.

A vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos que não tenham doenças não será feita para já. Depois da Direção-Geral de Saúde (DGS), também a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) veio dizer que não é uma prioridade. Para os pediatras, é prudente esperar até haver mais informação científica e verificar o que acontece em países que estão a vacinara esta faixa etária.

Autoagendamento exclusivo para 16 e 17 anos termina sexta-feira

O autoagendamento exclusivo para os jovens de 16 e 17 anos de idade, para vagas disponíveis no fim de semana de 14 e 15 de agosto, termina na sexta-feira e no sábado volta a estar disponível para os maiores de 18.

Ultrapassado marco de 200 milhões de casos de covid-19 no mundo, mais de 4,2 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 200 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Os países com o maior número de mortos são os Estados Unidos, o Brasil, Índia, México e Peru.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

