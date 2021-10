Portugal com mais 7 mortes e 776 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 776 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.078 mortes e 1.078.729 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 30.212 casos, mais 135 em relação a ontem.

Dos óbitos registados dois ocorreram na região de Lisboa, três no Centro e dois no Alentejo.

Seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

O boletim da DGS revela que estão internados 301 doentes, menos 20 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 55 doentes, menos 1 que ontem.

Os dados indicam ainda que mais 624 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.030.439 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.426 contactos, menos 160 relativamente ao dia anterior.

R(t) sobe para 1, taxa de incidência volta a aumentar

A taxa de incidência nacional subiu de 83,2 para 84,2 casos de infeção por 100 000 habitantes.

No continente também aumentou de 83,2 para 84,4 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) no continente estava nos 0,97 e a nível nacional em 0,98. Agora está em 1.0.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Viseu, os utentes em lares já foram vacinados com a terceira dose da vacina contra a covid-19.

O processo inicia-se depois de cumpridos os 14 dias de intervalo entre a toma da vacina contra a gripe.

Segundo as "Estatísticas Vitais" mensais do INE, no passado mês de setembro registaram-se 8.541 mortes, menos 655 face ao mês de agosto.

Comparando com setembro de 2020, houve menos 453 óbitos (-5%), referem os dados do INE, sublinhando que o número de mortes por covid-19 diminuiu para 222 (-166 relativamente a agosto de 2021), representando 2,6% do total das mortes.

Comparativamente com setembro de 2020, registou-se um aumento de 69 óbitos por covid-19.

O Governo da Madeira alterou, esta quinta-feira, a situação de calamidade na região autónoma para situação de alerta, abolindo algumas restrições impostas devido à pandemia de covid-19, como o recolher obrigatório, anunciou o executivo.

PANDEMIA JÁ FEZ QUASE 4,9 MILHÕES DE MORTOS NO MUNDO

A covid-19 provocou quase 4,9 milhões de mortes em todo o mundo, entre as mais de 238 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis