Portugal com mais 3 mortes e 291 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 3 mortes e 291 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.100 mortes e 1.080.097 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 30.205 casos, menos104 em relação a domingo.

O boletim da DGS revela que estão internados 312 doentes, mais 17. Nos cuidados intensivos estão 62 doentes, mais 1.

Os dados indicam ainda que mais 392 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.031.792 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 21.174 contactos, menos 222 relativamente ao dia anterior.



R(T) E TAXA DE INCIDÊNCIA SOBEM

A taxa de incidência nacional subiu de 84,2 para 84,3 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente também aumentou de 84,4 para 84,7 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) no continente e a nível nacional estavam em 1,0, situando-se neste momento em 1,01 a nível nacional e em 1,02 no continente.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A ministra da Saúde, Marta Temido, esclareceu, esta segunda-feira, que não é esperado que a toma simultânea de vacinas contra a covid-19 e contra a gripe provoque efeitos secundários mais graves, no entanto ressalva que qualquer vacina pode provocar reações adversas.

"Qualquer vacina pode sempre causar alguma reação e as pessoas devem estar atentas ao seu próprio organismo."

Marta Temido garante ainda que a "eficácia e segurança das vacinas permanece idêntica no caso da coadministração ou no caso da administração em separado".

A partir desta segunda-feira, quem for chamado ao Centro de Saúde ou ao centro de vacinação pode levar as duas vacinas, desde que em braços diferentes. No entanto, a ministra da Saúde explica que quem preferir pode tomar em separado. Para isso terá de informar o profissional de saúde, que faz a marcação da outra vacina, e de dar 14 dias de intervalo entre as duas tomas.

O ritmo da vacinação deverá aumentar em novembro, porque "a administração das vacinas da gripe e da covid-19 exige que se combine muito bem os prazos de entrega", esclarece Marta Temido, acrescentando que as pessoas vão continuar a ser "convocadas através dos mecanismos habituais".

Segundo as previsões da Direção-Geral da Saúde, cerca de dois milhões de pessoas deverão ser vacinadas nesta modalidade.

