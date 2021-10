Covid-19: morreram 6 pessoas em Portugal nas últimas 24 horas e há mais 832 casos

Portugal contabiliza esta terça-feira mais seis mortes e 832 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.106 mortes e 1.032.802 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 30.021 casos, menos 184 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 299 doentes, menos 13 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 60 doentes, menos dois.

Os dados indicam ainda que mais 1.010 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.032.802 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 20.675 contactos, menos 499 relativamente a ontem.

EMA avalia administração de vacina da Pfizer a crianças entre 5 e 11 anos

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) começou a avaliar a utilização da vacina Comirnaty da farmacêutica Pfizer/BioNTech para a covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos de idade.

A vacina contra a covid-19 Comirnaty está atualmente autorizada para utilização em pessoas com 12 ou mais anos de idade, que contém uma molécula chamada RNA mensageiro (mRNA) com instruções para a produção de uma proteína naturalmente presente no SARS-CoV-2 e preparando o corpo para se defender contra o vírus que causa a covid-19.

O comité de medicamentos humanos (CHMP) da EMA irá rever os dados sobre a vacina, incluindo os resultados de um estudo clínico em curso que envolveu crianças dos cinco aos 11 anos de idade, a fim de decidir se recomenda ou não o alargamento da sua utilização.

O parecer do CHMP será então transmitido à Comissão Europeia, que emitirá uma decisão final.

Covid-19: DGS muda as regras para recuperados que só tomaram uma dose da vacina

Os recuperados de covid-19 vão poder tomar a segunda dose da vacina se quiserem viajar para o Reino Unido ou o Canadá - países que obrigam quem só tem uma dose a fazer quarentena à chegada.

Em Portugal, quem já teve covid-19 só precisa de tomar uma dose das vacinas da Moderna, Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca para ser considerado totalmente vacinado.

Quem viajar para o Reino Unido, por exemplo, é obrigado a ficar 10 dias em quarentena se só tiver uma dose destas vacinas, mesmo que já tenha tido covid. Já no caso do Canadá, a quarentena obrigatória é de 14 dias.

Por isso, a DGS mudou as regras. A partir de agora, quem já teve covid e tiver tomado apenas uma dose, pode recorrer a qualquer centro de vacinação e pedir a administração da segunda dose, se precisar de viajar para o estrangeiro.

Nesta situação estão cerca de um milhão de portugueses. Foram infetados, recuperaram e tomaram apenas uma dose.

