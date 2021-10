Covid-19: DGS muda as regras para recuperados que só tomaram uma dose da vacina

Os recuperados de covid-19 vão poder tomar a segunda dose da vacina se quiserem viajar para o Reino Unido ou o Canadá - países que obrigam quem só tem uma dose a fazer quarentena à chegada.

Em Portugal, quem já teve covid-19 só precisa de tomar uma dose das vacinas da Moderna, Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca para ser considerado totalmente vacinado.

Quem viajar para o Reino Unido, por exemplo, é obrigado a ficar 10 dias em quarentena se só tiver uma dose destas vacinas, mesmo que já tenha tido covid. Já no caso do Canadá, a quarentena obrigatória é de 14 dias.

Por isso, a DGS mudou as regras. A partir de agora, quem já teve covid e tiver tomado apenas uma dose, pode recorrer a qualquer centro de vacinação e pedir a administração da segunda dose, se precisar de viajar para o estrangeiro.

Nesta situação estão cerca de um milhão de portugueses. Foram infetados, recuperaram e tomaram apenas uma dose.

Entretanto, esta segunda-feira, Portugal começa a administrar as vacinas da covid-19 e da gripe em simultâneo: uma em cada braço. Um processo, diz a DGS, para facilitar a vida dos utentes. Ainda assim, quem não quiser, pode ser vacinado com um intervalo de 14 dias entre as vacinas.

Portugal quer vacinar dois milhões de pessoas com mais de 65 anos.

► VEJA MAIS: