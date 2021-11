Portugal com mais 9 mortes e 1.289 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais nove mortes e 1.289 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.193 mortes e 1.095.337 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 32.867 casos, mais 387 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 345 doentes, menos 12 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 66 doentes, menos sete.

Os dados indicam ainda que mais 893 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.044.277 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.281 contactos, mais 253 relativamente a ontem.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 104,3 para 106,1 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 104,4 para 105,6 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,04 a nível nacional e 1,03 em Portugal continental.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A partir da próxima semana, o processo de vacinação contra a covid-19 e contra a gripe vai funcionar em modalidade casa aberta para os maiores de 80 anos.



Também para a semana, abre o auto agendamento para quem tem 70 anos ou mais. Por enquanto, tem estado disponível apenas para os maiores de 80.

A DGS garante ainda que também os profissionais de saúde e do setor social que lidem com idosos vão começar a receber a terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir da próxima semana.

A Pfizer anunciou hoje que o seu medicamento antiviral contra a covid-19 é eficaz na redução de hospitalizações ou mortes em 89%, segundo os primeiros resultados dos ensaios clínicos.

A farmacêutica revelou que estes resultados "são tão encorajadores" que vai pedir em breve a agência norte-americana dos medicamentos (FDA) uma autorização de emergência para a comercialização do medicamento sob o nome de Paxlovid.

A Alemanha registou hoje 37.120 novos casos de infeção por coronavirus, o segundo recorde diário consecutivo, e o centro de controle de doenças alertou que as pessoas não vacinadas enfrentam agora um risco "muito alto" de infeção.

O número das últimas 24 horas compara com o de quinta-feira, quando foram registados 33.949 novos casos, o que por sua vez superou o recorde anterior, de 33.777 novas infeções, estabelecido em 18 de dezembro do ano passado.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de de 248.541.400 de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

