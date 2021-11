Portugal com mais 3 mortes e 1.751 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 3 mortes e 1.751 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18 234 mortes e 1 104 189 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 36 224 casos, mais 974 em relação a quinta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 411 doentes, mais 28 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 65 doentes, mais um.

Os dados indicam ainda que mais 774 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1 049 731 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 29 618 contactos, mais 2 698 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 125,4 para 134,2 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando dos 124,8 para os 133,3 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu de 1,12 para 1,15 a nível nacional.

Em Portugal continental o Rt subiu de 1,12 para 1,15.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O setor social e os bombeiros que transportam doentes começam a ser vacinados contra a covid no dia 22 de novembro. Os recuperados da doença vão receber orientações nos próximos dias, no entanto, Graça Freitas adianta que vão ser vacinados nesta "nova etapa".

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, adiantou que já foram administradas, em Portugal, um milhão de vacinas contra a gripe e mais de 450 mil doses de reforço contra a covid-19.

É urgente acelarar o processo de vacinação em Portugal. Por isso, este fim de semana, as pessoas com mais de 80 anos podem ir receber o reforço da vacina contra a covid-19 em qualquer Centro de Vacinação sem ter a obrigatoriedade de marcar com antecedência.

Em Portugal já foram administradas mais de 450 mil doses de reforço contra a covid-19. A ideia é que, até ao Natal, a população mais velha já tenha recebido a terceira dose da vacina.

Os Centros de Vacinação estarão abertos das 9h00 até às 17h00. O processo começa na população mais velha e, de forma decrescente, vai até ao limite da faixa elegível: pessoas com mais de 65 anos.

Mas, para poder estar nesta lista já terá de ter tomado a segunda dose há mais de 180 dias.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, confirma que os planos de contingência já estão a ser preparados pelos vários hospitais e centros de saúde.

Este fim de semana, há casa aberta para a vacinação. Lacerda Sales admite alguns constrangimentos, mas garante que tudo será feito para que ninguém fique para trás.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.078.208 mortes em todo o mundo, entre mais de 251 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

