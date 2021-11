Covid-19: Portugal com mais 15 mortes, 1.483 novos casos e aumento de internados

Portugal contabiliza este domingo mais 15 mortes e 1.483 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.257 mortes e 1.107.488 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 37.931 casos, mais 1.006 em relação a sábado.

O boletim da DGS revela que estão internados 465 doentes, mais 41 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 75 doentes, mais 6.

Os dados indicam ainda que mais 462 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.051.300 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 32.005 contactos, mais 387 relativamente ao dia anterior.



A nível nacional, a taxa de incidência está nos 134,2 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está nos 133,3 casos por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,15 a nível nacional.

Em Portugal continental o Rt está em 1,15.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O número de casos de covid-19 tem vindo a aumentar e, dentro de duas a quatro semanas, Portugal pode atingir as 240 infeções por 100 mil habitantes.

Perante a tendência crescente que desenha uma quinta vaga, a ministra da Saúde não descarta a possibilidade de um novo confinamento e apela à vacinação.

Segundo o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a manter-se esta taxa de crescimento a nível nacional, "estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 mil habitantes possa ser ultrapassado em 15 a 30 dias".

"O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês", alerta ainda o documento.