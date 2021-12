Portugal com mais 14 mortes e 3.591 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 14 mortes e 3.591 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos contágios nas últimas 24 horas (1.159), seguindo-se a região Norte (1.148), o Centro (792), o Algarve (211), a Madeira (170), Alentejo (98), e os Açores (13).

Das 14 mortes, cinco ocorreram no Norte, quatro no Centro, três no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra na região autónoma da Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.687 mortes e 1.200.193 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 65.757 casos, menos 2.781 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 953 doentes (menos 41 do que na véspera), dos quais 142 (menos dois) em unidades de Cuidados Intensivos.

Os dados indicam ainda que mais 6.358 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.115.749 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 91.709 contactos, mais 950 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

No boletim da DGS, desta segunda-feira, foram atualizados os dados da matriz de risco e que dão conta de que a incidência continua a subir, mas o índice de transmissibilidade segue uma tendência diferente.

A incidência é neste momento de 485,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, e de 490,3 casos por 100 mil habitantes no continente. Em comparação com a última atualização, feita na passada sexta-feira (10 de dezembro), a incidência registou uma subida considerável: era de 457,7 casos a nível nacional e de 462,5 contágios no continente.

Já o índice de transmissibilidade voltou a descer no arranque desta semana, sendo atualmente de 1,09 (era de 1,11) quer no continente quer a nível nacional.

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

A Madeira inicia hoje o processo de vacinação de crianças entre os 05 e os 11 anos contra a covid-19, num universo de 14.715 utentes, sendo a primeira região do país a avançar com a inoculação nesta faixa etária.

O processo de vacinação das crianças tem início às 14:00, no Centro de Vacinação do Funchal, decorrendo no mesmo local também no dia 15, quarta-feira.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, espera uma boa adesão à vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos, que arranca hoje na Madeira.

"As vacinas são seguras, permitem reduzir o risco de covid-19, (...) mesmo sendo esse risco mais pequeno para os mais jovens", sublinha Ricardo Mexia, afirmando esperar que os pais façam uma escolha consciente e informada.

Em Portugal continental, a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos arranca no próximo fim de semana.

O processo começa pelos mais velhos e vai decrescendo. A vacinação das crianças é recomendada pela Direção Geral da Saúde, mas são os encarregados de educação que têm a palavra final.

Mais de 5,3 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.300.591 mortes em todo o mundo, entre mais de 269,02 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

