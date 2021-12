Portugal com mais 24 mortes e 4.644 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 24 mortes e 4.644 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.741 mortes e 1.215.774 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 70.406 casos, mais 734 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 943 doentes (menos 9 do que ontem), dos quais 147 em unidades de Cuidados Intensivos, menos 11 do que na véspera.

Os dados indicam ainda que mais 3.886 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.126.627 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 97.573 contactos, mais 2.143 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA CONTINUA A SUBIR

A nível nacional, a incidência está em 525,5 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador está agora em 531,2 casos por 100 mil habitantes. Números que, quando comparados com a última atualização feita na segunda-feira, indicam que a incidência continua com tendência crescente.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - é hoje de 1,07 quer a nível nacional, quer no continente, o que corresponde a uma ligeira descida (era de 1,08 na última atualização).

Estes dados são atualizados todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

Marta Temido diz que Governo vai aumentar testes gratuitos por pessoa

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta sexta-feira que o Governo vai aumentar o número de testes covid-19 gratuitos por pessoa, que está agora fixado em quatro por mês.

Questionada pelos jornalistas durante uma conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, Marta Temido disse que a medida avança na próxima semana.

Vacinação de crianças pode mudar protocolos de prevenção nas escolas

O ministro da Educação disse esta sexta-feira que a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, que se inicia no sábado, pode levar as autoridades de saúde a mudar os protocolos de prevenção da covid-19 nas escolas.

"A partir do momento em que exista um caso positivo numa determinada sala ou turma não terão todas de ter o isolamento profilático a que agora assistimos e que, sabemos que não é positivo", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro da Educaçã adiantou que, com a vacinação, o protocolo de contenção da propagação da doença poderá ser o mesmo o que é aplicado pelo "resto da sociedade, nomeadamente, das crianças e jovens do terceiro ciclo e do ensino secundário".

Nesses últimos ciclos, disse "a partir do momento em que os alunos são testados e dão negativo podem voltar, automaticamente, à escola".

