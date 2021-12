Portugal com mais 10 mortes e 10.016 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 10 mortes e 10.016 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A semelhança dos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a que reportou mais novas (4.713) infeções nas últimas 24 horas, a que se segue a região Norte, com 3.022 novos casos, e o Centro, com 1.095 contágios.

Quanto aos 10 óbitos, três registaram-se na região de LVT e outros tantos na região Centro, mais dois no Norte, e um nos Açores e outro na Madeira. O Alentejo e o Agarve não registaram quaisquer mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.861 mortes e 1.276.053 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 99.594 casos, mais 7.647 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 857 doentes, menos sete do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 152 doentes, mais três.

Os dados indicam ainda que mais 2.359 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.157.598 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 122.400 contactos, mais 3.940 relativamente ao dia anterior.

A partir das 00:00 de hojem 25 de dezembro, Portugal entrou o período de contenção e há novas restrições em vigor.

AS NOVAS REGRAS NO PERÍODO DE CONTENÇÃO

O teletrabalho é obrigatório , fecham discotecas e passa a ser preciso teste negativo para entrar em hotéis, espetáculos culturais, recintos desportivos e também para participar em casamentos e batizados. As lojas vão reduzir a lotação para uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Também creches e ATLs vão ficar fechados até dia 9. Há 800 escolas que vão ficar abertas para receber os filhos de trabalhadores de funções consideradas essenciais, como profissionais de saúde, ou elementos das forças de segurança, por exemplo.

Mais de 5,38 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5.385.564 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

