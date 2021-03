Violência em Cabo Delgado. Portugal envia 60 militares para Moçambique

Portugal vai enviar 60 militares para o país para apoiar as Forças Armadas na formação de tropas especiais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que já chegou a Pemba uma equipa da embaixada portuguesa em Maputo para referenciar os portugueses na região.

Os primeiros elementos do contingente português que vai ajudar na formação das forças militares moçambicanas partirão na primeira quinzena de abril, confirmou à Lusa o Ministério da Defesa.

"O que vamos destacar são formadores para formar fuzileiros e comandos. São militares que têm essas valências, forças especiais", disse Gomes Cravinho.

Quanto aos locais de trabalho, está previsto que os militares portugueses estarão no sul do país, perto de Maputo, e no centro, disse então o ministro da Defesa português.

Em Cabo Delgado a situação continua critica. À cidade de Pemba chegou na segunda-feira uma equipa da embaixada portuguesa em Maputo. O ministro dos Negócios Estrangeiros confirma que há pessoas deslocadas forçadas que perderam bens e pelo menos um português que ficou ferido com gravidade.

A ultimar está o envio de 60 militares portugueses para Moçambique. Uma missão que está nesta altura nos últimos momentos de planeamento com o Ministério da Defesa.

Terror na região

A vila sede de distrito que acolhe os projetos de gás do norte de Moçambique foi atacada na quarta-feira por grupos insurgentes que há três anos e meio aterrorizam a região.

Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado que atacou a vila na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa moçambicano.

Numa operação de resgate de expatriados de um hotel em Palma, na sexta-feira, um cidadão português ficou gravemente ferido e foi transferido para Joanesburgo, na vizinha África do Sul, disse à Lusa fonte do Governo no domingo.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, é desde há cerca de três alvo de ataques terroristas.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, cujas ações já foram reivindicadas pelo Daesh, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.