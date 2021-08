População do norte de Moçambique começa a voltar a casa depois da reconquista de cidades estratégicas

A população do norte de Moçambique começa a regressar a casa, depois das tropas do país e do Ruanda terem reconquistado cidades estratégicas aos jihadistas.

As autoridades querem agora garantir a paz e a estabilidade em Cabo Delgado. Este domingo, as forças governamentais de Moçambique e do Ruanda estiveram na província para garantir a segurança no regresso a casa de 150 residentes, depois da ocupação por grupos jihadistas.

Moçambique só conseguiu conter os avanços dos rebeldes com a chegada do destacamento das forças do Ruanda, país que tem, desde julho, 1.000 militares e polícias em Cabo Delgado.

Há pouco mais de uma semana, esta força conjunta anunciou a reconquista da vila de Mocímboa da Praia, considerada a "base" dos grupos insurgentes.

Veja também: