Moçambique reconquista porto aos extremistas islâmicos 

As forças moçambicanas reconquistaram um porto importante no país, tomado há um ano pelos extremistas islâmicos.

A operação em Mocímboa da Praia contou com o apoio de mil militares ruandeses.

A força conjunta, formada há dois meses, já conseguiu várias vitórias no combate aos radicais.

De acordo com o Ministério da Defesa dos dois países, a zona é vista como a base dos terroristas, que se viram agora obrigados a recuar no território.

As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique contam, desde o início do mês, com o apoio de mil militares e polícias do Ruanda para a luta contra os grupos armados, no quadro de um acordo bilateral entre o Governo moçambicano e as autoridades de Kigali.

Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Daesh.

Na sequência dos ataques, há mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, segundo as autoridades moçambicanas.