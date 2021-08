Cabo Delgado. Governo moçambicano diz que tropas vão começar combates "muito rapidamente"

O ministro da Defesa Nacional de Moçambique assegurou que a força militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) vai começar "muito rapidamente" a combater os grupos armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

"Acredito que muito rapidamente a ofensiva da SADC vai iniciar", afirmou Jaime Neto, citado esta quinta-feira pelo jornal Notícias, o principal diário moçambicano.

Neto avançou que a Força em Estado de Alerta da SADC está a posicionar-se em locais estratégicos em Cabo Delgado, para o lançamento de ataques contra os grupos armados.

A Força em Estado de Alerta para o combate aos grupos armados na província de Cabo Delgado foi lançada a 09 de agosto deste ano, mas ainda não foram relatadas ações de combate da missão.

Não é conhecido o número de efetivos militares que a organização enviou para Moçambique, mas peritos da organização já tinham estimado em cerca de três mil o número de homens que deviam integrar a missão.

Nas declarações ao Notícias, o ministro da Defesa Nacional de Moçambique referiu-se às operações conjuntas já em curso entre as forças governamentais de Moçambique e do Ruanda, assinalando que "já há resultados visíveis" na luta contra os rebeldes em Cabo Delgado.

Neto avançou que as duas forças estão a progredir em direção aos principais redutos dos insurgentes, visando desalojá-los das suas principais bases.

O Ruanda destacou para Moçambique um contingente de 800 militares e 200 polícias para o combate aos grupos armados, no âmbito de um acordo bilateral com Maputo.

A luta contra os insurgentes ganhou um novo impulso, quando no dia 08 forças conjuntas de Moçambique e do Ruanda reconquistaram a estratégica vila portuária de Mocímboa da Praia, que estava nas mãos dos rebeldes desde 23 de março.

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não governamental moçambicana, defendeu que os avanços militares contra os grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, devem decorrer em simultâneo com a assistência humanitária.

"As ofensivas militares são importantes para a criação de condições para o retorno seguro das comunidades deslocadas e para a retoma de projetos de gás natural do Rovuma, mas é necessário que sejam complementadas por iniciativas de assistência humanitária", refere uma análise do CDD sobre os últimos desenvolvimentos no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.