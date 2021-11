Ex-diretor do SEF avança com ação de 147 mil euros contra o Estado

Manuel Palos entrou na justiça com uma ação contra o Estado. O ex-diretor do SEF foi detido, preso preventivamente e afastado do cargo por suspeitas de corrupção passiva e prevaricação no caso dos Vistos Gold. Em 2019, foi ilibado de todos os crimes. Foi o primeiro diretor de uma polícia portuguesa a ser preso preventivamente e afastado do cargo.

Detido em 2014 durante quatro meses, Manuel Palos ficou suspenso do exercício da profissão e da atividade pública.

A prisão preventiva seria alterada dias depois para prisão domiciliária, mas a suspensão da profissão prolongou-se até à sentença da absolvição.

Na passada quinta-feira, de acordo com o jornal Expresso, Manuel Palos avançou com uma ação de mais de 147 mil euros contra o Estado.

Ilibado de todos os crimes

O ex-diretor do SEF foi acusado, juntamente com o então Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, de fazer parte de uma rede de troca de favores que envolviam vistos gold, cursos em Angola, tratamento de doentes líbios e concursos públicos viciados.

Manuel Palos respondeu em tribunal por um crime de corrupção passiva e dois de prevaricação. Em janeiro de 2019 foi ilibado de todos, com o juiz a afirmar não ter dúvidas da absolvição. No mesmo ano, reentrou na carreira de investigação e fiscalização do SEF.

A SIC contactou Miguel Macedo, que também foi ilibado dos crimes. No entanto, o ex-ministro descartou a possibilidade de uma ação contra o Estado.

Da parte de Manuel Palos e do seu advogado, a SIC não obteve esclarecimento.

SAIBA MAIS