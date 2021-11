Vice-almirante Gouveia e Melo alerta para o perigo das redes sociais em plena pandemia

No segundo dia de Web Summit, o vice-almirante Gouveia e Melo foi recebido como um herói. Numa sessão de perguntas, o coordenador da extinta task force responsável pela vacinação contra a covid-19, acabou por alertar para o perigo das redes sociais em plena pandemia.

Também a regulamentação das redes sociais esteve em análise na maior cimeira sobre tecnologia do mundo.

A Web Summit vai decorrer em Portugal até 2028. De acordo com o Jornal de Negócios, o impacto do evento na economia do país ficou bem aquém das expetativas.

A Web Summit terá gerado menos 77 milhões de euros para os cofres do Estado em três anos.

