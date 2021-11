Web Summit: startup portuguesa recebe prémio

A 'startup' portuguesa CRE.MAR, que simplifica o processo de cremação, foi esta quinta-feira a vencedora do Road2WebSummit, recebendo um prémio de cinco mil de euros, anunciou a Startup Portugal.

"A Road2WebSummit é uma iniciativa da Startup Portugal que prepara e leva 75 'startups' que depois se juntam com mais 25" vindas da Câmara de Lisboa, num total de 100, para a Web Summit, explicou.

"Nós, com estas 'startups', fazemos todo um percurso que depois culmina" na participação no próprio evento e este ano "tivemos uma participação muito diversificada, estamos a falar de 'startups' e empreendedores que vêm de mais de 21 regiões do país, 26 setores de atividades diferentes e uma participação crescente de empreendedoras", ou seja, 20%, o que é "super interessante comparando com as primeiras edições da Web Summit", referiu António Dias Martins.