Web Summit 2020 vai acontecer exclusivamente online

A edição deste ano da Web Summit vai acontecer exclusivamente online.



A organização do evento recuou na ideia de ter parte da cimeira com participação física depois de conversações com o Governo.

Esta será a quinta edição da Web Summit. Este ano, vai ser criado um novo canal dedicado exclusivamente a oradores portugueses.

Pelo palco virtual da cimeira vão também passar, por exemplo, o chefe da tecnologia do Facebook, o fundador do Zoom ou o ator Chris Evans.

A Web Summit acontece entre os dias 2 e 4 de dezembro.