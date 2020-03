O Ministério da Defesa Nacional garantiu à SIC a existência de um doente infetado com o novo coronavírus no Centro de Apoio Social das Froças Armadas, em Oeiras. O Utente está internado num hospital da região e estão a ser realizados testes às pessoas que estiveram em contacto com o doente.

