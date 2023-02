No habitual espaço de opinião, José Milhazes e Nuno Rogeiro fazem o ponto de situação nos campos de batalha na Ucrânia. De seguida analisam a posição que o neto do general francês De Gaulle adotou nesta guerra e porque é que foi chamado pela "propaganda russa". Na mesa ainda esteve um investigador russo que quer dissuadir a NATO a enviar armas a Kiev e a embaixadora dos EUA na Rússia, que foi recebida com protestos.