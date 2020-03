França vai encerrar todas as instituições de ensino do país a partir de segunda-feira.

Apesar do aumento de casos de infeção com coronavírus, com 2.800 casos confirmados e 61 mortes, o chefe de Estado garantiu que a primeira volta das eleições autárquicas se mantém no próximo domingo, como conta o correspondente da SIC em França, Guilherme Monteiro.

Veja também: