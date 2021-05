Costa renova confiança em Cabrita e dá-lhe nota de excelência

O primeiro-ministro não vai demitir o ministro da Administração Interna. No debate desta quarta-feira, no Parlamento, António Costa disse que Eduardo Cabrita é "excelente" no desempenho das funções e acrescentou que em política a melhor forma de resolver problemas é encontrar soluções.

A fragilidade política de Eduardo Cabrita é uma evidência para todos os partidos da oposição. A gestão do realojamento dos imigrantes em Odemira é apenas mais um argumento.

Para além de renovar a confiança, António Costa dá nota de excelência ao desempenho de Eduardo Cabrita, mas João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, lembra as controvérsias que o ministro acumula no currículo.