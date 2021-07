Virgin Galactic quer iniciar voos comerciais ao Espaço em 2022

Se em tempos houve uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, 2021 parece ser o verão da corrida comercial entre os multimilionários para o turismo no Espaço.

Richard Branson, dono da Virgin Galactic, foi protagonista do voo, este domingo, que esteve quatro minutos com gravidade zero. Ultrapassou em poucos dias, o outro multimilionário, Jeff Bezos, cujo voo está previsto para 20 de julho.

Virgin Galactic quer iniciar os voos comerciais ao Espaço em 2022 e garante ter em lista de espera 600 pessoas. Os destinatários destes voos são outros multimilionários, dispostos a desembolsar cerca de 200 mil euros para, durante quatro minutos, viverem na pele a sensação de gravidade zero.

Enquanto os dois empresários medem em público quem é o mais bem sucedido, poderá passar despercebido o terceiro nesta corrida dos privados ao Espaço.

Só nos últimos seis anos a Space X, de Elon Musk, já lançou mais de 20 missões e este ano vai lançar mais 40. Foi a primeira empresa privada a transportar astronautas e mantimentos para a estação espacial internacional. No capítulo do turismo espacial, planeia no final deste ano ou no início do próximo iniciar viagens com quatro tripulantes numa órbita terrestre.