Educar contra a violência e pela igualdade

É de pequenino que se torce o pepino. E é por isso que a Associação de Mulheres do Concelho de Moura, Alentejo, decidiu começar pelas crianças e jovens para desenvolver o seu projeto de prevenção da violência doméstica.

Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Moura, uma equipa multidisciplinar desenvolve, desde 2019, várias atividades com os mais novos relacionadas com temas como a cidadania, a violência no namoro ou a igualdade de género. “Consideramos que este problema se combate sobretudo numa perspetiva educacional sobre a questão da igualdade de género”, explica a psicóloga Ana Lúcia Pestana.

Para “conquistar” a atenção das crianças e jovens recorrem ao contacto e ao exemplo da atividade relacionada com estas temáticas, produzida por artistas como Mariana Monteiro, Jimmy P ou Ana Bacalhau.

“A recetividade tem sido excelente”, diz a psicóloga.

Além deste trabalho focado na prevenção da violência, a Associação de Mulheres do Concelho de Moura (Moura Salúquia) já representada em oito concelhos do distrito de Beja, desenvolve outros dois projetos de apoio psicológico junto dos adultos e das crianças vítimas de violência.

A associação foi criada em 2000 com o objetivo de lutar contra todas as formas de discriminação, sobretudo de género.

Em 2005, abriu a Casa Abrigo “O Refúgio” destinada a acolher vítimas de violência doméstica, onde já foram recebidas mais de 700 mulheres e crianças.