Aprender a navegar em segurança na internet

Ao todo o projeto envolve mais de duas mil crianças do agrupamento de escolas de Branca e de Albergaria-a-Velha. Todas as semanas, têm uma hora de aulas, em que se adquirem conhecimentos de combate à iliteracia digital.

O projeto, que já vai na segunda edição, nasceu na Associação para o Desenvolvimento Socio-Cultural – a Pro-Branca, venceu o Prémio BPI-Fundação “la Caixa” Infância.

Além das competências digitais, os alunos aprendem sobretudo a enfrentar os perigos que a web representa. O projeto envolve seis professores e um psicólogo. Ao todo, são mais de duas mil crianças, de quase cem turmas, que têm acesso as estas aulas especiais.

O programa está aberto também às famílias dos alunos e aos professores que queiram participar.

No mundo digital em que hoje vivemos, ensinar as crianças e os encarregados de educação a navegar na Internet de forma segura é essencial.

E, como sublinha a coordenadora do projeto, Natália, Pestana, uma das formas de proteger as crianças e os jovens é dar-lhes sobretudo conhecimentos para desenvolverem uma atitude crítica perante a web.

O SafeWeb 2.0, assim se chama este projeto, intervém também no âmbito da Saúde Mental, a fim de prevenir e acompanhar eventuais situações de dependência online.

Esta iniciativa foi desenvolvida com o apoio do Prémio BPI-Fundação “la Caixa” Infância. No valor de 1,3 milhões de euros, só em 2022, este prémio tem como objetivo financiar projetos que promovam o desenvolvimento na infância e da adolescência, potenciando a família como eixo da ação socioeducativa.