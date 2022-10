Má visibilidade e agitação forte: os avisos da Capitania do Porto do Funchal

A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quinta-feira avisos de má visibilidade e agitação marítima forte para o mar da Madeira, recomendando precaução aos proprietários das embarcações.

Os avisos baseiam-se nas indicações difundidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima e estão em vigor até às 06:00 horas de sexta-feira.

A autoridade marítima regional aponta que o vento será do quadrante oeste, "moderado a fresco, por vezes muito fresco no início, diminuindo gradualmente para bonançoso a moderado, tornando-se de sudoeste, fraco a bonançoso no final do período".

Quanto à visibilidade, indica que vai ser "boa a moderada, sendo temporariamente fraca a má no início e no final do período".

Na costa norte, as ondas vão atingir os 4,5 metros, diminuindo de forma gradual, sendo entre 1,5 e os 2,5 metros na parte sul da ilha.

“Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.”

Chuva veio para ficar e a “culpa” é do rio atmosférico

O rio atmosférico, que chegou na quarta-feira a Portugal, traz chuva até ao final da semana. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por chuva persistente, vento forte nas regiões litorais centro e norte e baixa de temperatura.

O termo rio atmosférico é utilizado por especialistas de meteorologia para referir uma massa de ar tropical que carrega um elevado conteúdo de vapor de água. A referida massa de ar tropical chegou à Península Ibérica esta quarta-feira e irá provocar chuva persistente, acompanhada de trovoada e vento até ao final da semana.

Este fenómeno meteorológico traz ainda uma descida da temperatura máxima, que se começa a sentir já a partir desta quarta-feira, “sendo acentuada em alguns locais do interior norte e centro”.

Quinze distritos do continente e a Madeira estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Leiria, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje e a Madeira até às 09:00 de hoje.