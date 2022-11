Previsão de chuva deixa quatro distritos sob aviso na terça-feira

Os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo na terça-feira devido à previsão de chuva por vezes forte e possibilidade de trovoada, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para estes quatro distritos vai vigorar entre as 06:00 e as 15:00 de terça-feira.

O IPMA colocou tem também com aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 12:00 de quarta-feira.

Também a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12:00 de hoje, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação.

As barras de Viana do Castelo, Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas.