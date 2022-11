Oito distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Oito distritos do continente estão esta terça-feira e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 09:00 desta terça-feira e as 06:00 de quarta-feira.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda também estão esta terça-feira com aviso amarelo devido ao vento, prevendo-se rajadas até 100 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas (entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira).

Além disso, por causa da queda de neve acima dos 1.400 metros, com acumulação acima de 1.600 metros, que poderá ser de dois centímetros na Torre da Serra da Estrela, até às 09:00 desta terça-feira.

O IPMA colocou também os distritos do Porto, Guarda, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 12:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro do continente céu muito nublado ou encoberto e chuva persistente, em especial a partir da manhã, que poderá ser por vezes forte no litoral a norte do Cabo Mondego.

Está também prevista queda de neve acima de 1.400/1.600 metros de altitude até ao meio da manhã e neblina ou nevoeiro temporário.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de oeste/sudoeste, soprando forte nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, em especial a partir da tarde, sendo até 100 km/h na Serra da Estrela.

Para a região sul, o IPMA prevê céu em geral muito nublado, períodos de chuva em geral fraca, mais prováveis a partir da tarde, vento fraco a moderado de oeste/sudoeste, sendo por vezes forte na faixa costeira e terras altas, neblina ou nevoeiro temporário e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 12 (em Aveiro e Lisboa) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 20 (em Faro).