As condições estavam reunidas - baixa temperatura e chuva - e as partilhas nas redes sociais mostram o ponto mais alto de Portugal continental coberto de neve .

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) já tinha avisado que as temperaturas iam descer e acima dos 1.400 metros podia nevar .

A Infraestruturas de Portugal (IP) também partilhou um vídeo, onde garante que as “equipas do Centro de Limpeza de Neve da IP estão no terreno para garantir as condições de segurança rodoviária”.