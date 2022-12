Previsão de chuva forte deixa distritos de Faro e Beja sob aviso laranja

Os distritos de Faro e Beja estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de rajadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Faro e Beja estão igualmente sob aviso amarelo por causa da possibilidade de trovoadas frequentes e dispersas (até às 15:00 de hoje) e do vento por vezes forte do quadrante sul, com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h) até às 18:00 de hoje.

Também o distrito de Setúbal está com aviso amarelo até às 15:00 de hoje devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos na região Sul, com possibilidade de ocorrência de trovoada e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul na região Sul até ao meio tarde, e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h.

De acordo com as previsões do Instituto citadas numa nota de domingo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), há condições para a ocorrência de precipitação mais intensa, com acumulação entre 10 a 20 mm/1 hora, sendo o período mais crítico entre as 00:00 e as 15:00 de hoje, nos distritos de Faro e Beja, assim como a possibilidade da ocorrência de fenómenos extremos de vento.