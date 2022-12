Condutor atravessa autêntico rio com o carro em Lisboa

Lisboa está, na note desta quarta-feira, em alerta vermelho devido à forte chuva que atinge a capital.

No vídeo acima, veja como um condutor tenta atravessar a Avenida 24 de julho, em Alcântara, num sem fim de lençóis de água.

A Proteção Civil emitiu esta noite um alerta à população , no qual reforça as recomendações para as próximas 48 horas. Estão previstos dois dias de muita chuva, vento forte e agitação marítima sobretudo nas regiões Centro e Sul do país.

Perante o agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil alerta para o perigo de cheias, queda de árvores e estruturas.