As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a precipitação vai continuar, embora se preveja que caia com menor intensidade do que na noite de quarta-feira.

O tempo só melhora, ligeiramente, durante o dia de sábado, mas a chuva vai continuar e os dias vão ficar mais fresquinhos, sobretudo a norte e nas terras altas.

O IPMA fala de um cenário de precipitação intensa com rajadas de ventos fortes, que podem chegar aos 70km/h, sobretudo no litoral Centro e Sul, acompanhados de trovoada, até ao final desta sexta-feira.

“De Norte a Sul, pelo menos até ao fim desta sexta-feira, o país vai estar com aviso amarelo, com excepção para os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro que vão continuar em alerta laranja”, revelou Patrícia Gomes.

Para o fim de semana, a previsão é que o estado do tempo melhore ligeiramente neste sábado, prevendo-se aguaceiros fracos e pouco frequentes, mas à noite a chegada de um novo sistema frontal fará com que domingo volte a ser chuvoso, com precipitação forte em alguns locais.

Já em relação à temperatura, vai manter-se amena, como expectável para esta época do ano, mas a máxima e a mínima baixarão no sábado, podendo rondar os zero graus a Norte e no interior e ser negativa em zonas mais altas como na Serra da Estrela.

Refira-se que desde 2014 que não caía tanta chuva em tão pouco tempo. Assim, o melhor é, se possível, não sair de casa, e manter à mão os agasalhos de inverno, a gabardine e o guarda-chuva.