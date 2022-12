A chuva e o vento não vão dar tréguas nos próximos dias. As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera apontam para um cenário de precipitação intensa e ventos fortes, acompanhados de trovoada pelo menos até sexta-feira à tarde.

No entanto, a situação não deverá ser tão caótica como a da última madrugada.

A secretária de Estado da Proteção Civil lamentou hoje a morte de uma pessoa em Algés devido ao mau tempo e lançou um apelo à população para se manter o mais possível em casa.