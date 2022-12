Mulher morre em Algés devido a inundação em cave

“Era um casal que se encontrava na sua habitação. O senhor conseguiu o seu resgate com vítima, a vítima mortal do sexo feminino tinha cerca de 55 anos”, afirma André Fernandes, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil num balanço realizado às 00:30.

A forte precipitação que atingiu a região de Lisboa causou centenas de ocorrências. Só no distrito de Lisboa foram contabilizadas, até à hora do balanço, 397 ocorrências. Em Setúbal foram contabilizadas 39 ocorrências e 10 no distrito de Faro.

Os concelhos da Grande Lisboa que foram mais afetados pela forte precipitação são Lisboa, Cascais, Oeiras, Odivelas e Loures.

Na sequência do alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil colocou os distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e Faro estão em alerta laranja até esta quinta-feira às 14:00, enquanto Leiria, Beja, Évora e Portalegre em aviso amarelo.

“Apela-se à população que se mantenha em casa e que não transite enquanto durar esta situação meteorológica adversa”, aconselha André Fernandes.

Devido à subida das águas, há várias vias cortadas:

IC20 no acesso à Costa da Caparica

Radial de Benfica nos dois sentidos

Linha de comboio entre Oriente e Alverca

Linha de comboio de Cascais em Algés

Linha de comboios de Sintra na Amadora

Linha de comboios da Cintura em Alcântara-Terra e em Campolide (devido ao acesso às estações)

A Proteção Civil apela à calma enquanto decorre este evento meteorológico adverso, apelando à população que tenha atenção aos alertas anunciados pelas autoridades.