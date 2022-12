Chuva no interior de centros comerciais em Lisboa

A chuva intensa que está a atingir a Grande Lisboa causou estragos no interior de alguns centros comerciais da capital.

No vídeo acima, é possível ver o impacto da chuva nos acessos às salas de cinema dos centros comerciais El Corte Inglés e do Campo Pequeno.

A Proteção Civil emitiu esta noite um alerta à população , no qual reforça as recomendações para as próximas 48 horas. Estão previstos dois dias de muita chuva, vento forte e agitação marítima.

Perante o agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil alerta para o perigo de cheias, queda de árvores e estruturas.