Pelo menos 16 pessoas retiradas de casa e registadas 100 ocorrências no distrito de Setúbal

Um total de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo foi registado no distrito de Setúbal, na noite de quarta-feira e madrugada de hoje, com a retirada de 16 pessoas das suas casas, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, explicou hoje que as ocorrências derivadas da chuva forte que atingiu o distrito começaram "por volta das 21:00" de quarta-feira e duraram, sobretudo, "até às 03:00 ou 04:00 desta madrugada", estando "a situação mais calma agora".

A maioria das situações registadas pela Proteção Civil foi "inundações na via pública, em algumas habitações e carros, quedas de árvores e de estruturas e limpezas de vias", disse.