Alcântara é uma das zonas mais afetadas pelas inundações

Em Alcântara, a água não inundou apenas as ruas. Também um parque de estacionamento subterrâneo ficou alagado depois das chuvas fortes que atingiram, esta quarta-feira, a região da Grande Lisboa.

Nos vídeos enviados à SIC é possível ver os carros praticamente submersos nas ruas de Alcântara. Na Avenida 24 de julho, a circulação de veículos foi dificultada pelos lençóis de água na estrada.

A Proteção Civil emitiu esta noite um alerta à população , no qual reforça as recomendações para as próximas 48 horas. Estão previstos dois dias de muita chuva, vento forte e agitação marítima.

As inundações provocaram uma vítima mortal na região da Grande Lisboa: uma mulher de cerca de 55 anos morreu quando a cave que habitava, em Algés, ficou inundada.

Perante o agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil alerta para o perigo de cheias, queda de árvores e estruturas.