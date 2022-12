Carro submerso no Campo Pequeno

As fortes chuvas que atingiram Lisboa durante a noite desta quarta-feira deixaram pelo menos uma viatura submersa na zona do Campo Pequeno.

No vídeo acima, o relato do repórter João Nuno Assunção em direto do local.

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência das inundações que atingem a Grande Lisboa. Segundo a Proteção Civil, a vítima mortal, uma mulher com cerca de 55 anos, encontrava-se numa cave que foi inundada.

A forte precipitação que atingiu a região de Lisboa causou centenas de ocorrências. Só no distrito de Lisboa foram contabilizadas, até à hora do balanço, 397 ocorrências. Em Setúbal foram contabilizadas 39 ocorrências e 10 no distrito de Faro.

Os concelhos da Grande Lisboa que foram mais afetados pela forte precipitação são Lisboa, Cascais, Oeiras, Odivelas e Loures.