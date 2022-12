Inundações no aeroporto de Lisboa devido à forte precipitação

A região da Grande Lisboa foi uma das mais afetadas pela forte precipitação, na noite desta quarta-feira. Também o aeroporto da Portela foi atingido pelas inundações.

Os vídeos enviados à SIC mostram a plataforma de estacionamento do aeroporto, onde os aviões fazem a ligação com o edifício, completamente alagada. Até ao momento, não há informações sobre um eventual impacto do mau tempo na circulação aérea.

A Proteção Civil emitiu esta noite um alerta à população , no qual reforça as recomendações para as próximas 48 horas. Estão previstos dois dias de muita chuva, vento forte e agitação marítima.

As inundações provocaram uma vítima mortal na região da Grande Lisboa: uma mulher de cerca de 55 anos morreu quando a cave que habitava, em Algés, ficou inundada.

Perante o agravamento do estado do tempo, a Proteção Civil alerta para o perigo de cheias, queda de árvores e estruturas.