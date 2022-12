IPMA eleva para vermelho aviso de agitação marítima para duas ilhas dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para vermelho o aviso de agitação marítima para as ilhas do grupo Ocidental do arquipélago dos Açores - Flores e Corvo.

De acordo com a página do IPMA na Internet, as ilhas das Flores e do Corvo estão entre as 12:00 de hoje e as 00:00 de domingo sob aviso vermelho, sendo esperadas ondas de sudoeste com 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 20 metros.

O presidente da Proteção Civil dos Açores pediu na sexta-feira à população do grupo Ocidental do arquipélago que ficasse em casa devido às previsões de mau tempo, em particular a agitação marítima e o vento.