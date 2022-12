Vem aí chuva “persistente” e a Câmara de Lisboa já fez um apelo

Cinco distritos do continente vão estar sob aviso amarelo devido à chuva a partir das 22:00 deste sábado. A Câmara Municipal de Lisboa já emitiu um comunicado a pedir precaução à população.

Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo do IPMA até às 06:00 de domingo. Prevê-se, por isso, uma noite de chuva “persistente” e “por vezes forte”, avisa a Câmara de Lisboa.

“Período mais crítico entre as 22:00 do dia 10 de dezembro e as 06:00 do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a Câmara Municipal de Lisboa apela à população para que tome precauções”, lê-se no comunicado.